Названо новое эффективное лекарство от коронавируса 

Речь идет о лекарстве, используемом для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций. Ученые выяснили, что этот препарат эффективен в борьбе с коронавирусом.

Препарат ранее был испытан на хомяках. В результате исследования выяснилось, что вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Помимо этого, лекарство сократило уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения коронавируса у животных.

По информации ученых, препарат RBC считается безопасным по сравнению с ремдесивиром — другим потенциальным препаратом против коронавируса, передает MedicalXpress.