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Названо новое эффективное лекарство от коронавируса 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Названо новое эффективное лекарство от коронавируса
Фото: РИА Новости
Речь идет о лекарстве, используемом для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций. Ученые выяснили, что этот препарат эффективен в борьбе с коронавирусом.
Препарат ранее был испытан на хомяках. В результате исследования выяснилось, что вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Помимо этого, лекарство сократило уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения коронавируса у животных.
По информации ученых, препарат RBC считается безопасным по сравнению с ремдесивиром — другим потенциальным препаратом против коронавируса, передает MedicalXpress.
Ранее робот компании-резидента фонда «Сколково» спрогнозировал точную дату пика второй волны коронавируса в России.
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Наука и техника , Наука , Фонд Сколково
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