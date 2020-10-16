Робот спрогнозировал пик второй волны коронавируса в РФ

Пик второй волны коронавируса в России придется на 22 ноября, — такой прогноз дал российский робот Promobot компании-резидента фонда «Сколково» "Промобот", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы определили зависимость между числом выявленных нашими станциями случаев повышенной температуры и общим числом заболевших в первую волну. Применив математическую модель к текущим данным по второй волне, мы с высокой долей вероятности можем утверждать, что 22 ноября в России число новых случаев заражения достигнет своего максимума и вскоре начнет снижаться", — сообщил собеседник агентства.

Прогноз основан на данных результатов более 500 тысяч измерений температуры с терминалов "Термоконтроль".

При этом прогноз может быть скорректирован связи с тем, что ограничительные меры во время второй волны гораздо слабее. "Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше", — пояснили в компании.

Автономные терминалы "Термоконтроль" представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса. Терминалы установлены в школах, на предприятиях и в общественных местах России, Германии, Греции, США, ОАЭ и других стран.

"Данные о температуре со всех станций приходят на сервер "Промобот" вместе с отметкой времени измерения и идентификатором самого терминала. Такая связка не является персональными данными, так как не указывает на конкретного человека. Для нас это просто набор данных, которые мы используем, чтобы отслеживать аномалии и ошибки. Всего с марта по октябрь 2020 года терминалы провели более полумиллиона измерений в различных точках России. Число измерений во всем мире уже превышает 1 миллион", — прокомментировал директор по развитию "Промобота" Олег Кивокурцев.

Компания "Промобот", основанная в 2015 году в Перми, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке , аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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