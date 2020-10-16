Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Робот Promobot спрогнозировал пик второй волны коронавируса в России 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Робот спрогнозировал пик второй волны коронавируса в РФ
Фото: РИА Новости
Пик второй волны коронавируса в России придется на 22 ноября, — такой прогноз дал российский робот Promobot компании-резидента фонда «Сколково» "Промобот", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы определили зависимость между числом выявленных нашими станциями случаев повышенной температуры и общим числом заболевших в первую волну. Применив математическую модель к текущим данным по второй волне, мы с высокой долей вероятности можем утверждать, что 22 ноября в России число новых случаев заражения достигнет своего максимума и вскоре начнет снижаться", — сообщил собеседник агентства.

Прогноз основан на данных результатов более 500 тысяч измерений температуры с терминалов "Термоконтроль".
При этом прогноз может быть скорректирован связи с тем, что ограничительные меры во время второй волны гораздо слабее. "Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше", — пояснили в компании.
Автономные терминалы "Термоконтроль" представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и сенсорным экраном. Устройство измеряет температуру примерно за 5 секунд с точность 0,2 градуса. Терминалы установлены в школах, на предприятиях и в общественных местах России, Германии, Греции, США, ОАЭ и других стран.
"Данные о температуре со всех станций приходят на сервер "Промобот" вместе с отметкой времени измерения и идентификатором самого терминала. Такая связка не является персональными данными, так как не указывает на конкретного человека. Для нас это просто набор данных, которые мы используем, чтобы отслеживать аномалии и ошибки. Всего с марта по октябрь 2020 года терминалы провели более полумиллиона измерений в различных точках России. Число измерений во всем мире уже превышает 1 миллион", — прокомментировал директор по развитию "Промобота" Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот", основанная в 2015 году в Перми, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Брутал притворялся жрицей любви и выманивал деньги у мужчин
Последние новости
Фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19 в девять раз Фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19 в девять раз Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Комментарии
Наука и техника , Общество , Технологии , Сбербанк России , Фонд Сколково , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пощечина»: в Китае оценили ответ Лаврова США
«Пощечина»: в Китае оценили ответ Лаврова США
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Пушкина назвала последствия преследования геев в РФ
Пушкина назвала последствия преследования геев в РФ
Видео
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
00:29
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
00:12
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
Происшествия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
03:01
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение