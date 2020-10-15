Назван способ спасти Землю от глобальной катастрофы 

Международная группа ученых назвала способ спасти Землю от катастрофических климатических изменений и вымирания многих исчезающих видов. Для этого необходимо вернуть 30 процентов природных территорий, отчужденных под сельское хозяйство, в естественное состояние. Кроме того, такие меры снизят количество углекислого газа в атмосфере на более чем 465 миллиардов тонн. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature.

Исследователи проанализировали 2 870 миллионов гектаров экосистем по всему миру, преобразованных в сельскохозяйственные угодья. Из низ 54 процента изначально были лесами, 25 процентов — лугами, 14 процентов — кустарниковыми степями, 4 процента — засушливыми землями и 2 процента — водно-болотными угодьями. Каждый из ландшафтов затем был оценен, исходя из рентабельности, сохранения биоразнообразия и накопления углерода.

Оказалось, что 55 процентов или 1 578 миллионов гектаров экосистем, которые были преобразованы в сельскохозяйственные угодья, можно восстановить без вреда для снабжения человечества продуктами питания. Однако, если каждая страна просто восстановит 15 процентов своих лесов, то выгоды для биоразнообразия уменьшатся на 28 процентов, для климата — на 29 процентов, а рост затрат увеличится на 52 процента. Такой результат указывает на то, что необходимо восстанавливать разные биомы.