Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Назван способ спасти Землю от глобальной катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Назван способ спасти Землю от глобальной катастрофы
Фото: Reuters
Международная группа ученых назвала способ спасти Землю от катастрофических климатических изменений и вымирания многих исчезающих видов. Для этого необходимо вернуть 30 процентов природных территорий, отчужденных под сельское хозяйство, в естественное состояние. Кроме того, такие меры снизят количество углекислого газа в атмосфере на более чем 465 миллиардов тонн. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature.
Исследователи проанализировали 2 870 миллионов гектаров экосистем по всему миру, преобразованных в сельскохозяйственные угодья. Из низ 54 процента изначально были лесами, 25 процентов — лугами, 14 процентов — кустарниковыми степями, 4 процента — засушливыми землями и 2 процента — водно-болотными угодьями. Каждый из ландшафтов затем был оценен, исходя из рентабельности, сохранения биоразнообразия и накопления углерода.
Оказалось, что 55 процентов или 1 578 миллионов гектаров экосистем, которые были преобразованы в сельскохозяйственные угодья, можно восстановить без вреда для снабжения человечества продуктами питания. Однако, если каждая страна просто восстановит 15 процентов своих лесов, то выгоды для биоразнообразия уменьшатся на 28 процентов, для климата — на 29 процентов, а рост затрат увеличится на 52 процента. Такой результат указывает на то, что необходимо восстанавливать разные биомы.
Видео дня. Миллиарды бывшего министра нашли на счетах за границей
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко Найдено опасное последствие заражения коронавирусом Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
«Бухала 4 дня»: школьница из Петербурга зарезала бабушку
«Бухала 4 дня»: школьница из Петербурга зарезала бабушку
Лукашенко готов отказаться от полномочий
Лукашенко готов отказаться от полномочий
Стал известен райдер Бузовой
Стал известен райдер Бузовой
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение