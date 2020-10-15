В российском модуле «Звезда» на МКС произошло задымление, передает РИА «Новости»

Задымление произошло при проведении биотехнологического эксперимента «Константа», в ходе которого космонавты изучают влияние факторов космического полета на активность ферментов.

«Блок управления (экспериментом) "Константа" слегка задымился… Питание отключили», — доложили члены экипажа специалисту центра управления полетами.

Позже космонавты выяснили, что дым шел из карты памяти и вскоре прекратился. Газоанализатор показал отсутствие продуктов сгорания в атмосфере, тем не менее в Центре управления полетами (ЦУП) попросили членов экипажа включить фильтр очистки атмосферы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что космонавты обнаружили место утечки воздуха с помощью пакетика чая: его оставили в невесомости, после чего стали ждать, в какую сторону его начнёт сносить. Чаинки скопились вдоль царапины и указали место в промежуточной камере модуля в районе аппаратуры широкополосной системы связи. В ЦУП посоветовали космонавтам обклеить место утечки воздуха скотчем и поролоном.