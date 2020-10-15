Среднюю зарплату в Москве перевели в iPhone 

Издание The Village посчитало, сколько москвичи могут приобрести смартфонов iPhone на среднюю месячную зарплату. Данные приведены в четверг, 15 октября, исходя из примерных статистических показателей в разные годы.
Например, в 2008 году iPhone 3G стоил от 23 тысяч рублей. Горожанин мог взять 2,17 гаджета на заработную плату. В 2009-м цена на iPhone 3GS выросла до стартовых 30 тысяч рублей — можно было приобрести 1,9 смартфона в месяц. В 2010-м iPhone 4, стоимость которого начиналась от 26 990 рублей, москвич мог приобрести в количестве 1,6 штуки.
Впоследствии, в 2012-2014 годах, горожане могли взять 1,7 смартфонов пятого и шестого поколения, цена которых составляла от 28 990 рублей. В 2016, 2017 и 2020-м модели iPhone 7, IPhone 8 и iPhone 12 на среднюю зарплату можно приобрести в количестве 1,1. При этом в 2019-м можно было взять 1,2 смартфона iPhone 11, заплатив за него, как минимум, 59 990 рублей.
Минимальное число гаджетов, которые могли позволить себе москвичи в месяц, — всего 0,8 в 2018-м. Цена iPhone XS превышала 88 тысяч рублей.
В Москве средняя зарплата в 2020 году составила около 88,9 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что горожане начали продавать места за смартфонами из новой линейки iPhone от Apple, представленные 13 октября. Мужчина выложил объявление на Avito, в котором предложил занять место в очереди. Люди готовы заплатить за это по 50 тысяч рублей.