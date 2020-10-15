Два мертвых спутника могут столкнуться над Антарктидой

Старый советский спутник и ступень китайской ракеты могут столкнуться в космосе ближайшей ночью. Два объекта пройдут на расстоянии 12 метров, однако вероятность их столкновения остается высокой.

Внимание космических экспертов разных стран оказалось приковано к околоземной орбите после сообщений о том, что грядущей ночью над Антарктикой возможно столкновение двух космических обломков, несущихся навстречу друг другу.

Участники возможного столкновения — «мертвый» советский спутник и ступень старой китайской ракеты.

Спутник — давно отслуживший свое советский военный аппарат серии «Парус», массой 825 кг, выведенный на орбиту 22 февраля 1989 года, и служивший для обеспечения космической связью и навигационными данными подводных и надводных кораблей ВМФ.

Второй объект — ступень китайской ракеты «Чанчжэн 4B», запущенной 10 мая 1999 года. Выведя полезную нагрузку, часть ракеты осталась на высокой околоземной орбите на десятилетия.

Об возможности столкновения первой предупредила американская компания LeoLabs, сервиса, специализирующегося на отслеживании космических обломков при помощи наземных радаров.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020

«Мы следим за вероятной встречей двух крупных недействующих объектов на околоземной орбите», — говорится в сообщении компании.

Серия наблюдений, проводившихся с прошлой пятницы, позволила предсказать, что в момент сближения объекты могут пролететь на расстоянии всего лишь 12 метров.

По прогнозам специалистов, при таком раскладе вероятность столкновения превышает 10%, произойти оно может в 03.56 мск над морем Уэддела в Антарктике.

Если это произойдет, многочисленные обломки разлетятся в разные направления, что значительно пополнит число объектов космического мусора.

Вероятность столкновения в 10% может показаться низкой, однако эксперты напоминают, что специалисты принимают решение о маневре уклонения МКС от столкновения с космическим мусором при вероятности в 0,001% и выше.

Поскольку и советский спутник, и китайская ступень давно отслужили свой срок, с Земли невозможно дать им команду на уклонение, как это часто делают с работающими аппаратами.

Вероятно, при последующем сближении шансы на столкновения изменятся, однако в LeoLabs считают их довольно высокими. Столкновение скорее всего не приведет к проблемам на Земле, поскольку может произойти на высоте 991 км, однако оно чревато неприятностями в самом космосе.

Общая масса советского спутника и китайского обломка составляет 2800 кг, они летят почти навстречу друг другу с относительной скоростью 14,7 километров в секунду, в случае их столкновения в космосе образуется гигантское облако новых обломков.

«Это может быть одним из серьезнейших столкновений, которые мы наблюдали в последнее время», — заявила изданию ScienceAlert специалист по космическому мусору Элис Горман из Университета Флиндерса в Австралии. — В прошлом году, когда Индия произвела испытание противоспутникового оружия, в космосе образовалось около 400 отслеживаемых обломков. Так что мы получим как минимум такое же их число. Ну и конечно, кучу мелких обломков, которые нельзя отследить».

«Если это приведет к столкновению, скорее всего тысячи и десятки тысяч новых обломков создадут головную боль для каждого спутника, который работает на высокой околоземной орбите и за ее пределами, — пояснил Ден Сиперли, руководитель LeoLabs, изданию Business Insider. — Это может оказаться куда большей проблемой, чем считают многие люди».

«Я не хочу бросить тень на то, как LeoLabs используют свои сенсоры… Но сенсоры и данные, к которым мы имеем доступ, указывают, что спутники не должны столкнуться», — заявил представитель компании Тед Мюльхаупт. Впрочем, по расчетам The Aerospace Corporation, которая провела свое моделирование траекторий, вероятность столкновения куда ниже — 1 на 250 млн

В начале 2020 года LeoLabs уже предупреждала о возможном столкновении на орбите двух давно вышедших из строя американских спутников.

«Мы следим за сближением аппаратов IRAS (старого космического телескопа, запущенного в 1983 году) и GGSE-4, экспериментального американского спутника, запущенного в 1967 году», — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте организации в ночь на 28 января.

Опасное сближение двух спутников состоялось 30 января в 02.39:35 по московскому времени над территорией США. В этот момент спутники пролетели на высоте около 900 километров над Землей на относительной скорости 14,7 километров в секунду.