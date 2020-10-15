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Учёные заявили о пользе некоторых телевизионных шоу 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
Учёные заявили о пользе некоторых телевизионных шоу
Фото: Ferra.ru
Учёные из Англии заявили, что просмотр некоторых телевизионных шоу может быть полезен — снижает уровень стресса и поднимает настроение.
Но это не касается какого-нибудь «Пусть говорят». Учёные говорят, что смотреть следует телепередачи о природе. Кратко об их исследовании пишет «Популярная механика».
Исследователи из Эксетерского университета набрали 96 добровольцев старше 18 лет и показывали им различные фильмы: в первом случае по телевизору, а во втором — через очки виртуальной реальности (VR).
Сначала участникам показали видео, на котором работник канцелярского магазина рассказывал о себе. Затем включили ролик о тропических коралловых рифах. После каждого ролика учёные проверяли состояние добровольцев. Они рассказали, что видео о природе помогло им избавиться от негативных эмоций. А способ просмотра никак не повлиял на результат.
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Наука и техника , Великобритания
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