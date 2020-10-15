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У Луны нашли мощное магнитное поле

Мир24иещё 1
7 часов назад
В древности у Луны было собственное магнитное поле, и оно защищало Землю от мощных солнечных бурь, заявили ученые NASA. Они создали компьютерные модели, показывающие, что происходило в Солнечной системе 4 миллиарда лет назад, сообщает Science Advances.
У Луны нашли мощное магнитное поле
Фото: NASANASA
Известно, что молодое Солнце было весьма активным. Объединенные магнитные поля Луны и Земли предотвратили разрушение ранней атмосферы нашей планеты. Без этого ранее неизвестного «буфера» солнечный ветер мог бы сжечь всю земную поверхность.
«Наша планета имеет специальный щит, называемый магнитосферой, который защищает нас от вредного излучения. Луне повезло меньше, у нее нет магнитосферы, по крайней мере сейчас. Но ученые выяснили, что миллиарды лет назад на Луне, возможно, было такое же сильное магнитное поле, как и у нас», – заявили авторы исследования.
Ученые проанализировали куски лунного грунта, доставленные на Землю миссией «Аполлон», при помощи современного оборудования. Результаты показали, что несколько миллиардов лет назад они действительно находились под влиянием мощного магнитного поля.
Четыре миллиарда лет назад магнитное поле Луны находилось на пике активности. Кроме того, спутник был гораздо ближе к нашей планете – 18 земных радиусов (сейчас 60). Один радиус составляет 3958 миль (6369 км). Расчеты NASA показали, что магнитное поле Луны действовало подобно защитному пузырю, принимая на себя «удар» солнечного ветра и предлагая земной атмосфере «дополнительную линию обороны».
Ранее ученые заявили, что на Луне могут находиться осколки древней Венеры. Они были выброшены в космос в результате столкновений с другими телами.
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