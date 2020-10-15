Назван срок создания робота-космонавта в России

Создание робота «Теледроид» для работы в открытом космосе начнётся в 2021 году, сообщили в НПО «Андроидная техника», которое разрабатывает космическую новинку.

В компании также подтвердили, что в конце 2021 года будут готовы испытать первый образец «Теледроида» для работы для работы в открытом космосе, сообщает ТАСС.

Облик формируется, создание в «железе» начнется с начала 2021 года, — сказали в пресс-службе НПО.

По задумке создателей «Теледроида», он будет управляться не только с борта МКС, но и с Земли. Робота также снабдят костюмом-аватаром, который будет разработан при участии космонавтов.

Как сообщал NEWS.ru, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров еще в 2019 году заявлял, что роботом «Теледроид», предназначенным для работы в открытом космосе, можно будет управлять не только с МКС, но и с Земли.