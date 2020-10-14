Японские учёные сделали неожиданное открытие о COVID-19

Влажность воздуха в закрытых помещениях влияет на интенсивность распространения частиц коронавируса, выяснили японские ученые.

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Как сообщает Reuters , специалисты японского научно-исследовательского института Riken и университета Кобе с помощью суперкомпьютера доказали, что риск заражения коронавирусом существенно повышается в сухих помещениях в зимний период.

Исследователи использовали суперкомпьютер Fugaku для моделирования излучения и потока вирусоподобных частиц от инфицированных людей в различных помещениях. Эксперимент показал, что при влажности воздуха ниже 30% количество аэрозольных частиц возрастает более чем в два раза по сравнению с уровнем в 60% и выше.

Ученые считают, что использование увлажнителей может помочь ограничить распространение инфекции в периоды, когда проветривание помещений невозможно.

Результаты того же исследования свидетельствуют о том, что медицинские маски эффективнее задерживают аэрозольные частицы вируса, чем их тканевые аналоги. Кроме того, при нахождении за одним столом с распространителем инфекции, наибольшему риску заражения подвергаются его соседи справа и слева, а не напротив.