Японские учёные сделали неожиданное открытие о COVID-19

Влажность воздуха в закрытых помещениях влияет на интенсивность распространения частиц коронавируса, выяснили японские ученые.
Как сообщает Reuters
, специалисты японского научно-исследовательского института Riken и университета Кобе с помощью суперкомпьютера доказали, что риск заражения коронавирусом существенно повышается в сухих помещениях в зимний период.
Исследователи использовали суперкомпьютер Fugaku для моделирования излучения и потока вирусоподобных частиц от инфицированных людей в различных помещениях. Эксперимент показал, что при влажности воздуха ниже 30% количество аэрозольных частиц возрастает более чем в два раза по сравнению с уровнем в 60% и выше.
Ученые считают, что использование увлажнителей может помочь ограничить распространение инфекции в периоды, когда проветривание помещений невозможно.
Результаты того же исследования свидетельствуют о том, что медицинские маски эффективнее задерживают аэрозольные частицы вируса, чем их тканевые аналоги. Кроме того, при нахождении за одним столом с распространителем инфекции, наибольшему риску заражения подвергаются его соседи справа и слева, а не напротив.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов
рассказал, что коронавирус боится высоких температур и погибает за 10 минут при температуре 56 градусов по Цельсию.