Новые iPhone разочаровали в тесте на производительность 

В базе данных AnTuTu появились результаты iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые Apple представила на днях. Компания на презентации обещала прирост производительности в 50% по сравнению с «любым другим смартфонным чипом». Однако тесты это не подтверждают.

Оба протестированных айфона работают на процессоре A14 Bionic. Это первый в мире чип, изготовленный по 5-нм нормам. Как это ни странно, его результаты оказываются, скорее, разочаровывающими.

iPhone 12 набрал в AnTuTu 564 899 баллов, а iPhone 12 Pro — 572 133 балла. Авторы GSMArena отмечают, что средняя производительность топовых Android-смартфонов составляет более 600 000 баллов. При этом наибольший отрыв наблюдается в баллах GPU, которые у iPhone ниже на 40%.

Если же сравнивать с iPhone 11 Pro Max (536 883 балла), то преимущество новых iPhone получается небольшим — 6%.