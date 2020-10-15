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Новые iPhone разочаровали в тесте на производительность 

Ferra.ru и ещё 18 43 минуты назад
Новые iPhone разочаровали в тесте на производительность
Фото: Ferra.ru
В базе данных AnTuTu появились результаты iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые Apple представила на днях. Компания на презентации обещала прирост производительности в 50% по сравнению с «любым другим смартфонным чипом». Однако тесты это не подтверждают.
Оба протестированных айфона работают на процессоре A14 Bionic. Это первый в мире чип, изготовленный по 5-нм нормам. Как это ни странно, его результаты оказываются, скорее, разочаровывающими.
iPhone 12 набрал в AnTuTu 564 899 баллов, а iPhone 12 Pro — 572 133 балла. Авторы GSMArena отмечают, что средняя производительность топовых Android-смартфонов составляет более 600 000 баллов. При этом наибольший отрыв наблюдается в баллах GPU, которые у iPhone ниже на 40%.
Если же сравнивать с iPhone 11 Pro Max (536 883 балла), то преимущество новых iPhone получается небольшим — 6%.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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