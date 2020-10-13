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Раскрыта стоимость новых iPhone в России 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Раскрыта стоимость новых iPhone в России
Фото: Apple
Стали известны цены на новые iPhone 12 в России. Данные опубликованы на официальном сайте Apple.
Так, самая дешевая модель будет стоить 69 990 рублей — за эти деньги можно будет купить iPhone 12 Mini с емкостью 64 гигабайта.
iPhone 12 будет продаваться по цене 79 990 рублей и выше.
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Модель iPhone 12 Pro стартует от 99 990 рублей за версию со 128 гигабайтами памяти. Стоимость самой дорогой модели, 12 Pro Max, начинается от 109,99 тысячи рублей.
Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro доступен с 21 октября, начало продаж — 23 октября.
Предзаказ на iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini доступен с 6 ноября, в продаже эти модели появятся 13 ноября.
Как писал «Рамблер», ранее во вторник Apple на ежегодной презентации представила четыре новых смартфона iPhone 12.
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Наука и техника , Apple
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