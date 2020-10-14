Отходы нефтедобычи сделали асфальт прочнее

Пермские ученые предложили повысить прочность асфальтобетона, добавив в него буровой шлам вместо минерального порошка. О разработке, которая уже прошла испытания и соответствует всем стандартам, ученые рассказали в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

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«Буровой шлам — это измельченная порода с остатками бурового раствора. Каждый год в результате деятельности нефтедобывающей промышленности образуются миллионы тонн буровых отходов. Они загрязняют окружающую среду нефтепродуктами, химическими реагентами, тяжелыми металлами и хлоридами», — рассказывает соавтор работы Антон Власов.

Сейчас в промышленности применяются различные технологии утилизации бурового шлама, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Например, им частично заменяют цемент в бетоне для снижения стоимости его производства. Шлам используют для получения стеклокерамики, декоративной плитки и других строительных материалов. Существуют технологии, с помощью которых можно применять отход в составе почвенно-подобных смесей для сельского хозяйства. Ученые из Пермского Политеха и Пермского аграрно-технологического Университета придумали другое решение проблемы. В высушенном виде шлам представляет собой мелкий песок, предварительно механически активированный при бурении нефтепродуктами, которые входят в буровой раствор. Это делает вредный для окружающей среды побочный продукт подходящим заменителем минерального порошка в асфальтобетоне. У такого применения бурового шлама нет аналогов в России.