С поддержкой 5G: Apple презентовала новые iPhone 

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Корпорация Apple представила новый iPhone 12, iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro.

Новые смартфоны от Apple поддерживают беспроводную сеть 5G.

iPhone 12 получил OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма с новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield. Его мини-собрат обладает диагональю 5,4 дюйма.

По сравнению с iPhone 11, новый iPhone 12 на 11% тоньше, на 15% меньше и легче.

Гаджет оснастили процессором A14 Bionic, который, как заявляют в Apple, на 50% быстрее процессора в любом другом смартфоне.

Дизайн нового смартфона из-за квадратных углов напоминает популярные в прошлом модели iPhone 4 и 5.

В iPhone 12 две камеры, основная и широкоугольная. С новыми камерами в телефоне появится и новый режим съемки — ночной таймлапс.

Корпус гаджета оснащен магнитами MagSafe, которые позволяют точнее прикрепить беспроводную зарядку. Смартфон будет продаваться без адаптера.

iPhone 12 и iPhone 12 Mini будут доступны в черном, белом, красном, зеленом и синем цветах.

Стоимость iPhone 12 Mini стартует от 699 долларов, iPhone 12 — от 799 долларов.

Новые iPhone 12 Pro, в отличие от iPhone 12 и iPhone 12 Mini, получат три усовершенствованные камеры.

Эти модели будут доступны в серебристом, графитовом, золотом и тихоокеанском синем цветах. Дисплеи Pro-версий стали еще больше по сравнению с моделями прошлого года: младшая — 6,1 дюйма. Старшая — 6,7 дюйма.

Цена iPhone 12 Pro составит 999 долларов за версию с 128 гигабайтами, стоимость 12 Pro Max будет начинаться от 1099 долларов.

Предзаказ iPhone 12 и 12 Pro стартует в США 16 октября, продажи в магазинах начнутся 23 октября. Версии 12 Pro Max и 12 Mini появятся на прилавках 13 ноября.