Испуганные карпы предупредят о социальной дистанции 

Чтобы люди не приближались друг к другу слишком близко, задействуют современные технические решения.

Современные технологии и древние символы объединили в Японии , чтобы напоминать людям о социальной дистанции.

Мир столкнулся со второй волной пандемии коронавируса и пока не найдено эффективных средств для защиты и лечения от COVID-19, медики по всему миру призывают придерживаться простых средств профилактики — пользоваться медицинскими масками, перчатками и держать социальную дистанцию.

Japanese tech firms step in to help prevent coronavirus infections. pic.twitter.com/6GE1FR3mTH— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 13, 2020 Под социальной дистанцией подразумевают расстояние от других людей не менее метра-полутора, а лучше даже около 2 метров. При этом далеко не все соблюдают это правило, а даже те, кто готов и хочет держаться поодаль от окружающих, зачастую не способны себе представить на глаз, каким должно быть это расстояние.

Решить эту проблему взялись японские инженеры, причём с присущим этой нации подходом — специалисты Hitachi объединили в своей разработке инновационные технологии и культурные традиции Японии, задействовав карпов кои, пусть и виртуальных.

Система Hitachi с помощью датчиков распознаёт наличие людей в помещении и определяет их количество, а затем берёт каждого человека в качестве центра окружности, проецирующейся на поверхность вокруг посетителей. В результате вокруг людей образуют виртуальные 2-метровые круги, которые позволяют соблюдать социальную дистанцию.

В каждом из таких кругов "плавают" карпы кои и когда люди оказываются слишком близко друг к другу и их круги пересекаются, рыбы бросаются врассыпную. В Hitachi отметили, что такое решение будет напоминать о необходимости соблюдения дистанции не только взрослым людям, но и детям, ещё не умеющим читать, и иностранцам, не знающим японского языка.