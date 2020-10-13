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Apple представила новую умную колонку HomePod mini 

Москва24 и ещё 4 54 минуты назад
Apple представила новую умную колонку HomePod mini
Фото: Apple
Американская компания Apple представила умную колонку HomePod mini. Презентация состоялась на YouTube-канале производителя.
Устройство оснащено широкополосным динамиком, а также возможностью "вычислять" особенности аудио для автоматической настройки. Помимо этого, колонка может создать стерео-пару, если в одном помещении находятся сразу два устройства.
Особенностью HomePod mini, по словам представителей компании, станет улучшенное взаимодействие с системой "умного дома". Это означает, что с помощью голосового управления пользователи смогут управлять сразу всеми устройствами, включенными в единую сеть.
Продажи умной колонки начнутся в ноябре. Цена на устройство за рубежом составит 99 долларов. Стоимость устройства на российском рынке пока не объявлена.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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