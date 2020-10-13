Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Apple выпустила первый iPhone с 5G 

Lenta.ru и ещё 37 47 минут назад
Apple выпустила первый iPhone с 5G
Фото: Apple
Apple представила iPhone 12 с 5G. Запись трансляции, на которой состоялся анонс продукта, доступна на сайте компании.
Смартфон получил новый чип Apple A14 с поддержкой сетей пятого поколения. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. В отличие от старших телефонов линейки, iPhone 12 не получил телеобъектива.
Смартфон получил OLED-дисплей. Пиковая яркость составляет 1200 нит и есть поддержка различных стандартов HDR. Разрешение дисплея составляет 2532 на 1170 пикселей, плотность пикселей равняется 460 ppi. Модель отличается от прошлогодних обновленным дизайном с плоскими гранями в стиле iPhone 5. Корпус устройства стал 11 прцоентов тоньше, 15 процентов меньше и 16 процентов легче. Смартфон доступен в пяти цветах: черный, белый, красный, зеленый и темно-синий.
Видео дня. Зек пришел в полицию с крокодилом Гошей и попросился в Сочи
Последние новости
ЦБ анонсировал создание цифрового рубля ЦБ анонсировал создание цифрового рубля Историк нашел объяснение мифу о тяге русских к самогону Историк нашел объяснение мифу о тяге русских к самогону Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
92-летняя ветеран покончила с собой в Москве
92-летняя ветеран покончила с собой в Москве
Турция пригрозила России на Черном море
Турция пригрозила России на Черном море
Стоцкая предстала перед подписчиками без одежды
Стоцкая предстала перед подписчиками без одежды
Львов обвинили в «скатывании в русский мир»
Львов обвинили в «скатывании в русский мир»
Видео
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
00:28
Помощница прокурора оттаскала за волосы пенсионерку и попала на видео
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
00:16
Рыбак столкнулся с опаснейшими акулами мира и попал на видео
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
00:59
Москвичка устроила скандал в такси и попала на видео
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
00:59
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
00:12
Стекающая в Москву-реку зеленая вода попала на видео
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
00:10
Эвакуация Курского вокзала попала на видео
Новости Москвы
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
«Жесть!: внешность Захаровой ужаснула Сеть
00:35
«Жесть!: внешность Захаровой ужаснула Сеть
Шоу-бизнес
Порошенко вылечился от коронавируса
00:20
Порошенко вылечился от коронавируса
В мире Украина
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
01:52
Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение