Apple выпустила первый iPhone с 5G 

Apple представила iPhone 12 с 5G. Запись трансляции, на которой состоялся анонс продукта, доступна на сайте компании.

Смартфон получил новый чип Apple A14 с поддержкой сетей пятого поколения. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. В отличие от старших телефонов линейки, iPhone 12 не получил телеобъектива.

Смартфон получил OLED-дисплей. Пиковая яркость составляет 1200 нит и есть поддержка различных стандартов HDR. Разрешение дисплея составляет 2532 на 1170 пикселей, плотность пикселей равняется 460 ppi. Модель отличается от прошлогодних обновленным дизайном с плоскими гранями в стиле iPhone 5. Корпус устройства стал 11 прцоентов тоньше, 15 процентов меньше и 16 процентов легче. Смартфон доступен в пяти цветах: черный, белый, красный, зеленый и темно-синий.