Что ждать от презентации Apple

Вечером 13 октября Apple проведет презентацию, где почти наверняка покажет следующее поколение своих смартфонов. Мы собрали заслуживающие доверия слухи об этих моделях.

Из-за пандемии COVID-19 новые iPhone задержались на месяц. Зато и моделей в этот раз больше обычного: четыре, а если учитывать отличающиеся объемом хранилища данных, то вся дюжина. Но размеров будет три, а линейка делится на две части: базовые iPhone 12 и Pro (те, в свою очередь, отличаются не только диагональю экрана). Да, мы тоже сначала запутались.

Общее у всех четырех моделей — процессор A14, как в новом iPad Air. Производитель микросхем TSMC заявлял, что благодаря уменьшенным транзисторам удалось увеличить производительность на 15% (первые тесты планшета показали еще больший прирост) и сократить энергопотребление на 30%, что очень кстати, так как в iPhone 12, поговаривают, уменьшили аккумуляторы.

Все iPhone 12 оснастят OLED-экранами. Прежде в самые дешевые модели ставили LCD-дисплеи. На глаз это могли заметить разве что специалисты, но у OLED-экранов есть еще одно преимущество — обычно им, как и новым процессорам, тоже нужно меньше энергии. Увеличенной до 120 Гц частоты развертки, как во многих флагманах на Android, в них не будет. Это сделало бы картинку более плавной, но увеличило бы расход энергии.

Немного изменился дизайн. Края, как во времена iPhone 5, стали плоскими (в последние годы их скругляли), а толщина аппаратов уменьшилась. Насчет "челки" с фронтальной камерой и датчиками ходят противоречивые слухи: она точно останется, но, возможно, будет меньше, чем раньше.

В iPhone наконец-то появится 5G-модем. Есть разные данные насчет возможностей этого модема. Дело в том, что 5G — общее название для связи в двух диапазонах частот. Первый дает мало преимуществ перед 4G (во всяком случае пока), а во втором сигнал легко затухает. Правда, в России сети 5G ждать не год и не два, так что для нас это умозрительная проблема. Возможно, на нашем рынке появятся модели без 5G.

Одинаковым будет и необычно скудный комплект поставки: без зарядного устройства и наушников EarPods. Профильные СМИ объясняют это решение тем, что у покупателей обычно и так есть что вставить в розетку, а Apple сможет похвастаться заботой о природе. Единственным аксессуаром будет кабель со штекером Lightning на одном конце и USB-C на другом.

Наконец, не исключено, что Apple покажет аксессуары для беспроводной зарядки, но покупать их, как водится, нужно будет отдельно.

Теперь — об отличиях.

iPhone 12 mini — младшая модель с 5,4-дюймовым экраном и корпусом чуть больше, чем у iPhone SE, но меньше, чем у iPhone 8. Задних камер будет две: широкоугольная и сверхширокоугольная (в кадр попадает больше пространства, возникает эффект "рыбьего глаза"). На выбор — три разновидности: с 64, 128 или 256 ГБ памяти. Цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый.

iPhone 12 — все то же самое, но диагональ экрана составляет 6,1 дюйма.

iPhone 12 Pro — размеры те же, что у iPhone 12, но установлены еще одна задняя камера с четырехкратным оптическим зумом и лазерный датчик, который определяет расстояние до объектов в кадре. Это устройство помогает при съемке и в приложениях с дополненной реальностью. Ранее оно появилось в iPad Pro. Также у этой модели отличаются размеры хранилищ данных (128, 256 или 512 ГБ) и цвета: золотистый, серебристый, графитовый и синий.

iPhone 12 Pro Max — старшая модель. В целом она идентична iPhone 12 Pro, но оснащена 6,7-дюймовым экраном и третьей камерой с пятикратным оптическим зумом.

Больше всего вопросов остается насчет цен. Во-первых, неясно, будут ли модели без 5G. Во-вторых, обычно указывают цены для США, а в Европе, к которой Apple относит и Россию, они обычно выше. В-третьих, неясно, по какому курсу рубля их рассчитали.

The Verge считает, что iPhone 12 mini будет стоить от $700, iPhone 12 — от $800, iPhone 12 Pro — от $1000, iPhone 12 Pro Max — от $1100. Macworld ссылается на утечку, согласно которой две младшие модели в США будут дешевле на $50. Также Macworld также приводит собственные расчеты с возможными ценами в Великобритании: соответственно от £679, £789, £1049 и £1149. В пересчете по курсу ЦБ РФ на 12 октября это 68,4 тыс. руб., 79,5 тыс. руб., 105,7 тыс. руб. и 115,7 тыс. руб.

Также неясно, когда новые iPhone появятся в продаже. Вероятно, 23–24 октября можно будет купить iPhone 12 и 12 Pro, 13–14 ноября — iPhone 12 mini, а еще через неделю — iPhone 12 Pro Max. Предзаказы откроются за неделю до начала продаж. Правда, в России сроки могут оказаться другими.

Возможно, вместе со смартфонами Apple презентует большие накладные наушники и умную колонку HomePod: меньшего размера и более дешевую, чем первая модель, зато с поддержкой сторонних музыкальных сервисов. Другие подробности неизвестны.

Марат Кузаев