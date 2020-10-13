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Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса 

ТАСС и ещё 7 58 минут назад
Johnson & Johnson остановила испытания вакцины от COVID-19
Фото: © AP Photo/Mel Evans
Американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса нового типа из-за выявленной "необъяснимой болезни" одного из участников. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте компании.

"Мы временно приостановили дальнейшую [раздачу] доз вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний", — говорится в пресс-релизе. Как отметили в компании, проверка и оценка состояния заболевшего проводится Независимым комитетом по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также рядом медицинских специалистов.

Согласно данным, представленным 25 сентября на сайте электронной научной библиотеки medRxiv, разрабатываемая американской компанией вакцина вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний.
23 сентября Johnson & Johnson приступила к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины. В исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев в восьми странах на трех континентах. В компании надеются, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.
Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд
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Наука и техника , Pfizer , Администрация США , Johnson & Johnson
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