Открылось колесо обозрения для удаленной работы 

У понятия «офис с прекрасным видом» появилось совершенно новое значение, а прекрасный вид у него за окном постоянно меняется.

Закрытые из-за пандемии объекты обретают новую жизнь благодаря необычному использованию.

В 2020 году рабочие места стали выглядеть совсем иначе. С ростом числа людей, работающих удаленно, понятие «офиса» расширилось практически безгранично. Кто-то работает на пляже, кто-то в горах или на берегу лесного озера. А теперь некоторые смогут работать, находясь в воздухе — в кабинке колеса обозрения.

Yomiuriland, один из крупнейших парков развлечений в Японии , запускает новый «пакет развлечений», что позволит посетителям парка работать удаленно, расположившись, например, в гондоле колеса обозрения, используя Wi-Fi парка.

Те, кто предпочитает оставаться во время работы на земле, а не летать в облаках, могут работать у бассейна или на шезлонгах.

Новый офис откроется в этот четверг 15 октября, а стоимость его аренды составит 1900 иен (около 1,4 тысячи рублей) с человека. В стоимость также входит оплата парковки.

В обеденный перерыв работающие на территории парка люди могут прокатиться на различных аттракционах. К их услугам и американские горки, и лазертаг, а также дом с привидениями и картинг. Но активный отдых в обеденный перерыв стоит дополнительных денег.

Многие объекты туризма и отдыха поступают аналогичным образом. Например, курорт One Maldives еще в сентябре начал предлагать рабочий пакет за 23 000 долларов (около 1,8 млн рублей), в который входят вид на океан, личный помощник, бесплатные напитки и услуги прачечной.

Не отстает и авиакомпания Singapore Airlines, открывшая первоклассный ресторан на борту самого большого в мире пассажирского самолета, обед в котором стоит, как новый iPhone SE.