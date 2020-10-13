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Открылось колесо обозрения для удаленной работы 

Популярная механика и ещё 3 1 час назад
Открылось колесо обозрения для удаленной работы
Фото: Популярная механика
У понятия «офис с прекрасным видом» появилось совершенно новое значение, а прекрасный вид у него за окном постоянно меняется.
Закрытые из-за пандемии объекты обретают новую жизнь благодаря необычному использованию.
В 2020 году рабочие места стали выглядеть совсем иначе. С ростом числа людей, работающих удаленно, понятие «офиса» расширилось практически безгранично. Кто-то работает на пляже, кто-то в горах или на берегу лесного озера. А теперь некоторые смогут работать, находясь в воздухе — в кабинке колеса обозрения.
Yomiuriland, один из крупнейших парков развлечений в Японии, запускает новый «пакет развлечений», что позволит посетителям парка работать удаленно, расположившись, например, в гондоле колеса обозрения, используя Wi-Fi парка.
Те, кто предпочитает оставаться во время работы на земле, а не летать в облаках, могут работать у бассейна или на шезлонгах.
Новый офис откроется в этот четверг 15 октября, а стоимость его аренды составит 1900 иен (около 1,4 тысячи рублей) с человека. В стоимость также входит оплата парковки.
В обеденный перерыв работающие на территории парка люди могут прокатиться на различных аттракционах. К их услугам и американские горки, и лазертаг, а также дом с привидениями и картинг. Но активный отдых в обеденный перерыв стоит дополнительных денег.
Многие объекты туризма и отдыха поступают аналогичным образом. Например, курорт One Maldives еще в сентябре начал предлагать рабочий пакет за 23 000 долларов (около 1,8 млн рублей), в который входят вид на океан, личный помощник, бесплатные напитки и услуги прачечной.
Не отстает и авиакомпания Singapore Airlines, открывшая первоклассный ресторан на борту самого большого в мире пассажирского самолета, обед в котором стоит, как новый iPhone SE.
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Наука и техника , Япония
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