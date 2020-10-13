Коронавирус нашли на поверхностях в магазинах и транспорте 

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обнаружили образцы коронавируса нового типа в 134 смывах с поверхностей в больницах, магазинах и транспорте, что составляет всего 0,13% от общего числа проб, сообщает ТАСС.
В общей сложности было проведено более 100 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них коронавирусной инфекции.
При этом в продуктах питания образцы коронавируса не были обнаружены вовсе. Работа по данному направлению продолжается.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаев обнаружения новой коронавирусной инфекции в объектах окружающей среды, в том числе в водоёмах, нет. Всего, по ее словам, было взято три тысячи проб.