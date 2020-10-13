Коронавирус нашли на поверхностях в магазинах и транспорте 

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В общей сложности было проведено более 100 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них коронавирусной инфекции.

При этом в продуктах питания образцы коронавируса не были обнаружены вовсе. Работа по данному направлению продолжается.