Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус

РИА Новости
38 минут назад
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов рассказал в интервью "Комсомольской правде" о неспособности коронавируса переносить высокие температуры.
Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По данным ученых, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при +33 градусах за 16 часов, при +56 градусах за 10 минут. То есть, чем жарче – тем быстрее можно избавиться от заразы", — отметил он.
Он обратил внимание на то, что привычные комнатные температуры — например, в офисах, отличаются от этих показателей. Это, по его словам, приводит к вопросу о целесообразности обработки антисептиком помещений и мебели.
"Так вы как минимум избавитесь от других бактерий, которые скапливаются там. Но вот поможет ли это защититься о коронавируса — вопрос", — заключил он.
Ранее специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями опубликовали исследование, согласно которому на гладких поверхностях (например, экранах смартфонов, металлических ручках и купюрах) коронавирус может "жить" при комнатной температуре до 28 дней. Ученые подчеркивали, что эти данные указывают на необходимость дезинфицировать телефоны с той же частотой, что и руки. Позже ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев уточнил РИА Новости, что причиной подобной выживаемости вируса стали условия эксперимента, и в повседневности SARS-CoV-2 "держится" на поверхностях непродолжительное время. Тем не менее, Лебедев также указал на необходимость обработки смартфонов антисептиком.
Наука и техника,Александр Шестопалов,Михаил Лебедев,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,РИА Новости,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители