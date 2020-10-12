Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус

Ранее специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями опубликовали исследование, согласно которому на гладких поверхностях (например, экранах смартфонов, металлических ручках и купюрах) коронавирус может "жить" при комнатной температуре до 28 дней. Ученые подчеркивали, что эти данные указывают на необходимость дезинфицировать телефоны с той же частотой, что и руки. Позже ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев
уточнил РИА Новости, что причиной подобной выживаемости вируса стали условия эксперимента, и в повседневности SARS-CoV-2 "держится" на поверхностях непродолжительное время. Тем не менее, Лебедев также указал на необходимость обработки смартфонов антисептиком.