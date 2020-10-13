Кирилл Дмитриев. Обвинения западных стран в отношении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» часто оказываются противоречащими друг другу, отметил в интервью телеканалу CNN генеральный директор РФПИ

«Удивительно, что Запад вместо того, чтобы бороться с COVID, на самом деле борется с российской вакциной, постоянно выступая с новыми обвинениями, которые каждый раз противоречат друг другу», — сказал Дмитриев.

Он напомнил, что «были обвинения в том, что все российские миллиардеры были вакцинированы, а теперь говорят, что людей к этому принуждают».

Кроме того, комментируя заявление о давлении властей России на разработчиков вакцины, глава РФПИ заявил, что «если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада».

Ранее Дмитриев пояснял, что регистрация «Спутник V» была осуществлена по ускоренной процедуре благодаря положительным результатам первой и второй фаз клинических исследований и тому, что платформа на основе аденовирусных векторов человека подтверждена в качестве самой безопасной платформы в мире в ходе десятилетий исследований.