Названы самые богатые русскоязычные тиктокеры 

Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых русскоязычных тиктокеров.

На первом месте оказался 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, который привлек 9,5 млн подписчиков юмористическими роликами, а в этом году решил заняться еще и музыкой. На его песню Fendi подписчики записали видео и станцевали под нее более 3 млн раз — это абсолютный рекорд в российском сегменте TikTok. Доход Абрамова в соцсети составил 10,47 млн рублей.

Второе место заняла 21-летняя Дина Санаева из Таджикистана. Она — самый популярный русскоязычный пользователь TikTok с аудиторией более чем из 16 млн подписчиков. Девушка зарабатывает в соцсети более 800 000 рублей в месяц.

Третий в списке — 23-летний Алексей Савко. Его аудитория — 6,5 млн человек, за год актер заработал в TikTok 4,81 млн рублей.

На четвертой строчке самых богатых тиктокеров — 18-летняя Юлия Гаврилова , известная в соцсети как Юлька Шпулька. В этом году девушка тоже начала музыкальную карьеру и дебютировала с треками «Пинг-понг» и «Жужу». Доход Гавриловой в TikTok составил 3,32 млн рублей за год.

Пятое место досталось 18-летней Валентине Карнауховой (Валя Карнавал). У нее 9,1 млн подписчиков и доход в 3,21 млн рублей в год. Валя Карнавал — еще одна начинающая певица-тиктокер. Клип на ее трек «Психушка» набрал 8,2 млн просмотров в YouTube, пользователи TikTok сняли под него 1,5 тыс. роликов.

Также в десятку самых богатых русскоязычных тиктокеров попали Даня Милохин (18 лет, 8,6 млн подписчиков, 2,87 млн рублей дохода); Кирилл и Артем Верзаковы (обоим 23 года, 6,9 млн подписчиков, 2,56 млн рублей дохода); Анна Калашник (24 года, 4,7 млн подписчиков, 2 млн рублей дохода); Аня Покров (20 лет, 7,1 млн подписчиков, 1,92 млн рублей дохода); Диана Астер (20 лет, 6,5 млн подписчиков, 1,44 млн рублей дохода).