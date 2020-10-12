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На Камчатке российские ученые обнаружили новый вид минералов 

runews24.ru 23 минуты назад
На Камчатке обнаружили новый вид минералов
Фото: Public domain
На полуострове Камчатка ученым из Санкт-Петербурга удалось обнаружить новый минерал, получивший название «гликинит». Такое название было присвоено находке в честь доктора геолого-минералогических наук Аркадия Гликина из СПбГУ.
Как сообщили специалисты, найденный на вулкане Толбачик гликинит (Zn3O (SO4) 2) представляет собой безводный оксисульфат цинка, что весьма интересно, так как ранее безводные сульфаты никогда не встречались в данном районе. Сам по себе гликинит также является достаточно необычным минералом, так как его невозможно воспроизвести в лабораторных условиях.
Прокомментировавший находку руководитель петербургской научной группы Олег Сийдра отметил, что гликинит стал уже четвертым новым минералом, который им удалось обнаружить на Камчатке с 2018 года. Предыдущими тремя, по его словам, стали — германнянит, майзланит и белоусовит.
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Наука и техника , Наука
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