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Черная дыра разорвала звезду на рекордно близком расстоянии 

Lenta.ru и ещё 9 56 минут назад
Ученые впервые наблюдали смерть звезды, пожираемую черной дырой, на рекордно близком расстоянии, равном 215 миллионам световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Событие приливного разрушения (TDE), обозначенное как AT2019qiz, было обнаружено в сентябре 2019 года. Оно возникает, когда звезда подходит слишком близко и начинает разрываться из-за мощной гравитации, испуская яркую вспышку света, которая слабо различима из-за облака пыли. Вспышка является результатом гравитационных воздействий на материал и трения вещества, при этом материал звезды нагревается до таких высоких температур, что способен на некоторое время затмить родительскую галактику.
Исследователи наблюдали TDE в нескольких длинах волн света, включая ультрафиолетовый, радио, оптический и рентгеновский диапазоны. Это позволило рассчитать массу звезды, которая оказалась равной Солнцу, однако из-за черной дыры половина массы потерялась. При этом ученые показали, что облако пыли и яркая вспышка являются последствиями одного процесса.
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Ранее в этом году ученые подтвердили, что часть обломков разрушенной звезды превращается в поток материала, который попадает в черную дыру в виде аккреционного диска.
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Наука и техника , Видео , Технологии
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