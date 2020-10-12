Найдены останки самой древней обезьяны за пределами Африки 

Китае в угольной шахте были обнаружены три окаменелости обезьян, возраст которых составляет 6,4 миллиона лет. Эта находка указывает на то, что обезьяны существовали в Азии в то же время, что и человекообразные обезьяны.

Редкая находка проливает свет не только на развитие вида в регионе, но и указывает на глобальную эволюцию обезьян.

«Это находка необычайно важна, потому что останки являются одними из самых старых ископаемых обезьян за пределами Африки», — сказала Нина Джей Яблонски, профессор антропологии. «Они [найденные обезьяны] близки или являются предком многих из ныне живущих обезьян Восточной Азии».

В шахте археологи смогли обнаружить нижнюю челюсть, бедро и пяточную кость. «Обнаруженная пяточная кость показывает, что обезьяна была хорошо приспособлена для быстрого передвижения, как по земле, так и по деревьям», — комментирует Яблонски.

По мнению исследователей, остальные две кости указывают на то, что животное было женского пола. Археологи предполагают, что эти обезьяны, вероятно, были «мастерами на все руки», способными ориентироваться на деревьях и на суше. Зубы указывают на то, что они могли есть самые разнообразные растения, фрукты и цветы.

Авторы новой работы узнали, что эти обезьяны, скорее всего, процветали, так как они ели пищу с высоким содержанием клетчатки и получали достаточно энергии.

Несмотря на то, что найденные обезьяны похожи на тех, что ранее были обнаружены в Греции, на сегодняшний день ученые не могут сказать точно, как этот вид перемещался по Европе.