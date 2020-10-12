Полёт «тихого» сверхзвукового самолёта отменён

Первый полёт прототипа «тихого» пассажирского самолёта X-59, который разрабатывается американской корпорацией Lockheed Martin в рамках проекта QueSST, не состоится.

Фото: NASA NASA

Ряд известных событий 2020 года вкупе с бюрократическими издержками привели к срыву намеченных планов

Программа QueSST предусматривает создание технологий, которые в перспективе позволят снизить шумность сверхзвуковых самолётов, чтобы они могли выполнять запрещённые международными правилами сверхзвуковые полёты над населённой частью суши. Шумность перспективного самолёта X-59, в частности, планируется снизить при помощи планера такой аэродинамической конструкции, при которой на поверхности летательного аппарата образовывалось бы как можно меньше ударных волн.

Те волны, которые всё же будут образовываться, должны при этом быть менее интенсивными. Назначенный на конец нынешнего года первый полёт прототипа «тихого» пассажирского самолёта X-59 отменён. Причиной этого решения стал затянувшийся процесс согласования разрешения на лётные испытания самолёта с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Кроме лётных испытаний, разработчики отменили и наземные тесты.

Их планируется начать не ранее лета 2021 года. Несмотря на отмену испытаний, в NASA отметили, что программа QueSST в целом будет реализована в соответствии с изначально установленными сроками. В частности, результаты тестов самолёта, которые позволят выработать нормативную базу для сверхзвуковой авиации, будут переданы Международной организации гражданской авиации и Федеральному управлению гражданской авиации США к 2027 году.