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Найден редчайший дубонос с окрасом самца и самки 

Lenta.ru 1 час назад
Исследователи из природного заповедника Паудермилл в американском штате Пенсильвания нашли птицу, одна половина которой — самец, а другая — самка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Вечером 24 сентября сотрудники Птичьего научно-исследовательского центра Паудермилла во время кольцевания птиц нашли красногрудого дубоносого кардинала, чье тело было поделено пополам на мужское и женское.
Для этого вида птиц характерен половой диморфизм. Это значит, что у самцов и самок различный цвет оперения. Перья на крыльях самцов — черные, а под крыльями и на груди — розовые. Крылья самок — коричневые сверху и желтые с нижней стороны. На их груди нет пятен.
У найденного в Пауэрмилл дубоноса были красные перья под правым крылом и желтые — под левым. Это явление называется двусторонний гинандроморфизм — аномалия развития организма, в результате которой крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов. Такое происходит, когда два сперматозоида оплодотворяют яйцеклетку, у которой два ядра вместо одного.

«Вся команда была взволнована, когда увидела вблизи такую редкость. Один из них описал это как "встреча с единорогом"», — сказала руководитель программы кольцевания птиц парка Энни Линдси (Annie Lindsay).

У птицы пока не появилось брачное оперение. Когда это произойдет, различия между ее сторонами усилятся. Цвета станут более яркими, и «граница между мужской и женской стороной будет еще более очевидна».
Так как обычно у птиц функционален только левый яичник, и левая сторона птицы — женская, теоретически птица может откладывать яйца и размножаться. Это будет зависеть от того, пела ли она как самец, пояснила Линдси.

«Двусторонний гинандроморфизм, хотя очень мало распространен, нормален и предоставляет удивительный пример захватывающего генетического процесса», — сказала она. Двусторонний гинандроморфизм встречается у омаров, крабов, змей, бабочек, пчел, кур и других птиц.

Красногрудый дубоносый кардинал распространен на востоке Северной Америки. В октябре он мигрирует в Мексику или Южную Америку.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Орлеана (Франция) отменил решение о причислении гражданина с мужскими и женскими половыми признаками к третьему (неопределенному) полу. 64-летний истец родился с недоразвитым влагалищем и микропенисом (мужские половые железы у него отсутствовали).
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