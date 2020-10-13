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Президент РАН объяснил, зачем нужны несколько вакцин от коронавируса 

News.ru и ещё 15 10 минут назад
Зачем нужны несколько вакцин от коронавируса
Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press
Существование нескольких вакцин от коронавируса нового типа поможет остановить пандемию, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Разнообразие вакцин позволит прививать разные группы населения, которым может быть противопоказан тот или иной препарат, объяснил глава РАН. Дело в том, что наличие разных вариантов позволит прививать людей, страдающих определёнными заболеваниями или имеющих к ним предрасположенность, а также людей из разных возрастных групп, передаёт РИА Новости.
И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно её применять. Наверное, это в конечном счёте остановит пандемию, — сказал Сергеев.
Как писал NEWS.ru ранее, компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из испытуемых, состояние пациента теперь изучает целый независимый комитет медицинских специалистов.
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Наука и техника , Биология , Коронавирус , COVID-19 , Коронавирус в России , Александр Сергеев , РАН , Johnson & Johnson , РИА Новости
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