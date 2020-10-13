Зачем нужны несколько вакцин от коронавируса

Разнообразие вакцин позволит прививать разные группы населения, которым может быть противопоказан тот или иной препарат, объяснил глава РАН. Дело в том, что наличие разных вариантов позволит прививать людей, страдающих определёнными заболеваниями или имеющих к ним предрасположенность, а также людей из разных возрастных групп, передаёт РИА Новости.

И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно её применять. Наверное, это в конечном счёте остановит пандемию, — сказал Сергеев.