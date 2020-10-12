Названа лучшая дата для наблюдения за Марсом за 32 года 

Наблюдения Марса с территории России ночью 14 октября станут лучшими за последние 32 года — планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

"Это лучшее противостояние Марса для жителей России", — сказали в пресс-службе планетария.

В средних широтах России Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах — на 50 градусах. Его будет легко найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью. От Марс идет немигающий свет, в отличие от мерцающих звезд.

Планета подойдет к Земле на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловых секунды в январе до 22,5. В ближайшие дни Марс станет ярче Юпитера и даже Сириуса.

"Октябрь — наилучшее время для наблюдений деталей поверхности Марса. В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп, с увеличением более 100 крат — рассмотреть элементы поверхности Марса: крупные темные и светлые области, южную полярную шапку", — сказали в планетарии.

Там отметили, что планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму.