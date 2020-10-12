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Раскрыты отложенные продукты Apple 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты отложенные продукты Apple
Фото: @jon_prosser
Новые AirPods и Bluetooth-маячок не будут представлены на презентации Apple 13 октября. Об этом в Twitter заявил сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).
Блогер рассказал, что узнал свежие подробности относительно накладных наушников AirPods. Аксессуар будет изготовлен преимущественно из металла и кожи, его стоимость составит 599 долларов. Также компания представит спортивную версию девайса, которую оценит в 350 долларов. Однако выпуск новых AirPods задержится и точно не состоится на мероприятии в середине октября.
Также из раскрытых Проссером данных следует, что выход UWB-метки AirTag, предназначенной для отслеживания мелких предметов, отложен до марта 2021 года. В середине сентября блогер сообщил, что AirTag будет изготовлена из полированного металла и иметь логотип Apple на тыльной стороне.
Очередная презентация Apple состоится 13 октября в 20:00 по Москве. Ожидается, что на мероприятии будут представлены смартфоны линейки iPhone 12, которые получат OLED-экраны и поддержку 5G.
В начале 2020 года авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) сообщил, что Apple собирается выпустить UWB-метку AirTag. Слухи о данном продукте появились еще в октябре 2019 года, когда компания купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.
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Наука и техника , Джон Проссер , Apple
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