Раскрыты отложенные продукты Apple 

Новые AirPods и Bluetooth-маячок не будут представлены на презентации Apple 13 октября. Об этом в Twitter заявил сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

Блогер рассказал, что узнал свежие подробности относительно накладных наушников AirPods. Аксессуар будет изготовлен преимущественно из металла и кожи, его стоимость составит 599 долларов. Также компания представит спортивную версию девайса, которую оценит в 350 долларов. Однако выпуск новых AirPods задержится и точно не состоится на мероприятии в середине октября.

Также из раскрытых Проссером данных следует, что выход UWB-метки AirTag, предназначенной для отслеживания мелких предметов, отложен до марта 2021 года. В середине сентября блогер сообщил, что AirTag будет изготовлена из полированного металла и иметь логотип Apple на тыльной стороне.

Очередная презентация Apple состоится 13 октября в 20:00 по Москве. Ожидается, что на мероприятии будут представлены смартфоны линейки iPhone 12, которые получат OLED-экраны и поддержку 5G.

В начале 2020 года авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) сообщил, что Apple собирается выпустить UWB-метку AirTag. Слухи о данном продукте появились еще в октябре 2019 года, когда компания купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.