Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2020 году стали экономисты Пол Милгром и Роберт Вилсон. Об этом Нобелевский комитет объявил в ходе прямой трансляции.

Награда присуждена за усовершенствования теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Как пояснили в Нобелевском комитете, аукционы чрезвычайно важны в современной экономике и напрямую влияют на жизнь людей. Каждый день с помощью аукционов астрономические суммы денег перераспределяются между покупателями и продавцами.

Например, теория аукционов работает, когда человек приобретает недвижимость или когда формируется сумма его платежа за электричество. Поэтому создание новых «правильных» форматов аукционов является очень важным для современной жизни, пояснил профессор Петер Фредриксон, являющийся главой Комитета присуждения премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В комитете отметили, что пандемия коронавируса оказывает влияние на работу структуры. Однако, несмотря на ограничения, Милгром и Вилсон получат причитающиеся им премии до конца 2020 года. Кроме того, лауреаты будут приглашены в Стокгольм в следующий раз, когда комитет сможет отметить Нобелевскую неделю в обычном режиме.