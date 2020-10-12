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Космонавт подаст в суд на оскорбившего его робота Фёдора 

Популярная механика и ещё 32 4 часа назад
Космонавт подаст в суд на оскорбившего его робота Фёдора
Фото: NASA
Российский лётчик-космонавт и депутат государственной думы Александр Самокутяев намерен разобраться с оскорблениями в свой адрес.
Побывавший на околоземной орбите робот "Фёдор" может стать фигурантом судебного разбирательства. Заявления, сделанные роботом в Twitter в адрес российских космонавтов, оказались замечены ими и вызвали ответную реакцию.
Человекоподобный робот Skybot F-850 (ранее известный под именем «Фёдор»), который был отправлен к Международной космической станции (МКС) 22 августа 2019 года, а после завершения испытаний вернулся на Землю, может стать фигурантом разбирательства после своих заявлений в Twitter. Аккаунт робота был удалён после того, как "Фёдор" на своей странице @fedor37516789 оставил пост с оскорблениями в адрес участников долговременной экспедиции МКС-41 россиян командира экспедиции Максима Сураева, а также бортинженеров Александра Самокутяева и Елены Серовой, которые поздравили землян с Днём тигра.
Красные и опухшие лица космонавтов, которые становятся такими из-за приливающей к голове в невесомости крови, робот отчего-то счёл проявлениями злоупотреблений алкоголем. После таких необоснованных заявлений Александр Самокутяев заявил о намерении обратиться в суд из-за оскорблений, нанесённых роботом, а точнее тем, кто вёл аккаунт от его лица.

"Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещён, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители, моментально всё схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик. Мы попросили Лену зачитать то, что там прислали — этот дурацкий сценарий. И мы вот это всё проводили.

Я с Рогозиным говорил вчера: "Дмитрий Олегович, чё за херня?" Он говорит: "Это вообще левый аккаунт, я даже не знал, что такая грязь идёт под именем Роскосмоса". Они должны своё расследование провести. Вы поймите, сами на себя плевать зачем?

Я возмущён из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", — приводит слова Самокутяева издание "Подъём".

Напомним, свой микроблог робот завёл в 2019 году перед подготовкой к своему полёту в МКС. Аккаунт анонсировала госкорпорация «Роскосмос» как официальную страницу «Фёдора», однако сообщения в нём глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин просил не считать официальной позицией госкорпорации и не раскрывал, кто от имени робота пишет сообщения.
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Комментарии 2
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Александр Самокутяев , Максим Сураев , Елена Серова , Роскосмос , Госдума
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