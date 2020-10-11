Названа реакция на «Спутник V» у мужчин и женщин

"Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу", — сказал Гинцбург в ответ на вопрос, есть ли разница в реакциях у мужчин и женщин на вакцину.