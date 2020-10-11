Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В центре Гамалеи рассказали о реакции на «Спутник V» у мужчин и женщин 

РИА Новости 39 минут назад
Названа реакция на «Спутник V» у мужчин и женщин
Фото: © Sputnik
Какие-либо реакции на вакцину от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация будет только после завершения пострегистрационных испытаний, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу", — сказал Гинцбург в ответ на вопрос, есть ли разница в реакциях у мужчин и женщин на вакцину.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Видео дня. Россиянка полгода прятала младенца в шкафу
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Комментарии
Наука и техника , Наука , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодожены погибли через четыре дня после свадьбы
Молодожены погибли через четыре дня после свадьбы
Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом
Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом
Колесникова обратилась с призывом к белорусам
Колесникова обратилась с призывом к белорусам
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Видео
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
00:23
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
01:15
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
Шоу-бизнес Происшествия
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
Наука и техника
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение