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На МКС сломался туалет 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
На МКС сломался туалет
Фото: Reuters
На Международной космической станции в российском модуле "Звезда", где раньше была выявлена утечка, сломался туалет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.
Космонавты пользуются уборной в американском сегменте.

"По АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) информацию передали, пока оставляем все как есть и пользуемся туалетом на американском сегменте", — обратился специалист центра к космонавтам.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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Наука и техника , Технологии , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , РИА Новости
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