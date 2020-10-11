На МКС сломался туалет 

На Международной космической станции в российском модуле "Звезда", где раньше была выявлена утечка, сломался туалет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.
Космонавты пользуются уборной в американском сегменте.
"По АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) информацию передали, пока оставляем все как есть и пользуемся туалетом на американском сегменте", — обратился специалист центра к космонавтам.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.