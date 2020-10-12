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Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС 

РИА Новости и ещё 18 22 минуты назад
Российские космонавты на Международной космической станции пожаловались на повышенную температуру в модуле "Звезда", где обнаружена утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
В конце сентября космонавты уже жаловались на некомфортную ночевку в модуле "Звезда" из-за холода.

"Чего-то у нас тут температура медленно повышается", — сообщил космонавт Иван Вагнер специалисту подмосковного центра управления полетами.

В ответ тот с сожалением ответил, что нормальный температурный режим в модуле "Звезда" восстановят только в понедельник утром, когда будет открыт люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в Роскосмосе, это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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Комментарии 1
Наука и техника , Видео , Наука , Технологии , Анатолий Иванишин , Владимир Соловьев , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , NASA
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