Российские космонавты на Международной космической станции пожаловались на повышенную температуру в модуле "Звезда", где обнаружена утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА

В конце сентября космонавты уже жаловались на некомфортную ночевку в модуле "Звезда" из-за холода.

"Чего-то у нас тут температура медленно повышается", — сообщил космонавт Иван Вагнер специалисту подмосковного центра управления полетами.

В ответ тот с сожалением ответил, что нормальный температурный режим в модуле "Звезда" восстановят только в понедельник утром, когда будет открыт люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в Роскосмосе, это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев , утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.

По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам Роскосмоса Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.