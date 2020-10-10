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Найден способ бесплатно добавить 20 ГБ на Яндекс.Диск

Ferra.ru
2 часа назад
Блогер Алекс Экслер поделился способом бесплатно добавить 20 ГБ на Яндекс.Диск. Сейчас бесплатный объём сервиса ограничен 10 ГБ.
Найден способ бесплатно добавить 20 ГБ на Яндекс.Диск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чтобы купить дополнительные 100 ГБ, нужно платить 99 рублей ежемесячно или 990 рублей за год. Большие объёмы стоят дороже.
Однако есть метод получить немного ГБ бесплатно. Как пишет Экслер, Яндекс сейчас тестирует новую почту под названием «Почта 360». За участие в её тестировании и смену интерфейса на новый пользователю дают 20 ГБ для Яндекс.Диска.
Чтобы воспользоваться возможностью, нужно перейти по этой ссылке (со смартфона в браузере нужно выбирать версию для ПК). Появится сообщение о «Почте 360» и сменится интерфейс. Теперь почта выглядит так:
Далее нужно перейти на Яндекс.Диск. Там уже будет доступно 30 ГБ. В настройках «Прочие параметры» можно вернуться в обычную почту, но тогда дополнительные 20 ГБ на Диске будут отключены.
Наука и техника,Алекс Экслер,Яндекс,
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