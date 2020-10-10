Найден способ бесплатно добавить 20 ГБ на Яндекс.Диск

Блогер Алекс Экслер поделился способом бесплатно добавить 20 ГБ на Яндекс.Диск. Сейчас бесплатный объём сервиса ограничен 10 ГБ.

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Чтобы купить дополнительные 100 ГБ, нужно платить 99 рублей ежемесячно или 990 рублей за год. Большие объёмы стоят дороже.

Однако есть метод получить немного ГБ бесплатно. Как пишет Экслер, Яндекс сейчас тестирует новую почту под названием «Почта 360». За участие в её тестировании и смену интерфейса на новый пользователю дают 20 ГБ для Яндекс.Диска.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно перейти по этой ссылке (со смартфона в браузере нужно выбирать версию для ПК). Появится сообщение о «Почте 360» и сменится интерфейс. Теперь почта выглядит так: