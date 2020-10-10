В США назвали безумную идею «Роскосмоса» 

Создание «Роскосмосом» сверхтяжелой ракеты «Енисей» является безумной идеей, пишет в Twitter журналист Ars Technica Эрик Бергер.

В твите автор отмечает, что грузоподъемность названного носителя будет сопоставима с таковой у американской сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) Block 1. Там же утверждается, что работы по «Енисею», задач под которую еще нет, обойдутся госкорпорации в пять ее годовых бюджетов.

Таким образом Бергер прокомментировал заявление гендиректора «Роскомоса» Дмитрия Рогозина , сообщившего в октябре, что создание российского сверхтяжелого носителя «Енисей» обойдется дорого, «под триллион рублей».

В августе 2019 года менеджер заявил, что «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.

В марте того же года Рогозин говорил, что создание и первый запуск «Енисея» обойдутся в 740 миллиардов рублей.