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В США назвали безумную идею «Роскосмоса» 

Lenta.ru 59 минут назад
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
Фото: ТАСС
Создание «Роскосмосом» сверхтяжелой ракеты «Енисей» является безумной идеей, пишет в Twitter журналист Ars Technica Эрик Бергер.
В твите автор отмечает, что грузоподъемность названного носителя будет сопоставима с таковой у американской сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) Block 1. Там же утверждается, что работы по «Енисею», задач под которую еще нет, обойдутся госкорпорации в пять ее годовых бюджетов.
Таким образом Бергер прокомментировал заявление гендиректора «Роскомоса» Дмитрия Рогозина, сообщившего в октябре, что создание российского сверхтяжелого носителя «Енисей» обойдется дорого, «под триллион рублей».
В августе 2019 года менеджер заявил, что «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.
В марте того же года Рогозин говорил, что создание и первый запуск «Енисея» обойдутся в 740 миллиардов рублей.
В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель SLS компании Boeing) должна полететь в 2021 году.
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Комментарии 59
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Boeing , Роскосмос , SpaceX , США
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