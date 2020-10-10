Чеснок в пандемию: лечит или калечит?

Чеснок – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее иммунитет. Однако важно правильно его употреблять, чтобы не вызвать нежелательные последствия, рассказал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.

Фото: © Sputnik / Томас Тхайцук © Sputnik / Томас Тхайцук

Чеснок издавна используется в лечебных целях. Это растение содержит множество полезных веществ и оказывает стимулирующий эффект на иммунитет, что очень важно в разгар вирусных инфекций и пандемии коронавируса. Но это не значит, что его можно употреблять в любом виде.

От сырого чеснока лучше отказаться, предупредил в интервью радио Sputnik cемейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов.

"Чеснок – это сильный антибиотик, сильное антивирусное средство, поэтому обычно он используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения. Но настоятельно рекомендую не употреблять чеснок в сыром виде: он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника. У людей, у которых может быть гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, это может вызывать серьезную ответную реакцию вплоть до срыва стула", – сказал Никита Харлов.

Не стоит использовать и капли из чеснока для носа, советует врач. Так вы, наоборот, освободите дорогу вирусам.

"Раздражение слизистых будет приводить к тому, что будет снижаться местный защитный барьер, будет возникать отек, все будет течь, от этого защиты нет. Нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, вы увеличиваете доступность слизистой для вирусов и бактерий, которые могут туда проникнуть. Иногда советуют вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций. В этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут маленькие", – сказал Никита Харлов.

Чеснок надо использовать в составе готовых блюд.

"При приготовлении пищи можете использовать чеснок, как вам нравится. Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом чеснок хорошо использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде", – подчеркнул гастроэнтеролог.

Никита Харлов также поделился рецептом приготовления очень полезного напитка с чесноком. Правда, подойдет он только тем, у кого нет непереносимости лактозы.