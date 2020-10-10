Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эксперты описали признаки коронавируса у бессимптомников 

News.ru 15 минут назад
Описаны признаки коронавируса у бессимптомников
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press
Больные, которые случайно узнали, что они переболели или болеют коронавирусом, описали симптомы заболевания. Так называемые бессимптомники даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры.
Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем. Последние данные показывают, что до половины всех больных переносят коронавирус со смазанной клинической картиной или её полным отсутствием, пишет «МК».
Как правило, такие больные делятся на две группы: те, кто сдал тест и узнал, что уже перенёс заболевание, и те, кого заставили сдать тест в плановом порядке и выяснилось, что они именно в этот момент болеют коронавирусом.
По словам таких больных, они вообще не чувствуют признаков заболевания, однако, если сильно придраться, то ощущали сильную усталость и головную боль. При этом врачи предупреждают, что самая большая опасность бессимптомников — то, что они являются «суперраспространителями» заболевания, сами того не подозревая инфицируя других. Чаще всего такими распространителями оказываются дети.
Однако, уверяют эксперты, абсолютно бессимптомного носительства не бывает и жители мегаполиса могут по привычке принять симптом заболевания за хроническую усталость, стресс, хандру, а головную боль увязать не с болезнью, а с излишней переработкой.
Большинство врачей сходится на том, что отсутствие симптомов при коронавирусе — это тоже хроническое состояние, так как нормальная иммунная система борется с вирусом, желая его как можно быстрее уничтожить. А если никакой реакции нет, то болезнь точно проявит себя позже, так как патогены в организме всё равно есть.
Вирусологи так же считают, что положительный результат на COVID-19 и отсутствие при этом признаков заболевания могут указывать, что в организме идёт воспалительный процесс и человек болеет чем-то другим. И эти болезни тоже нужно уметь правильно и вовремя диагностировать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Некоторые пациенты жалуются на жжении на стопах ног, проблемы с сердцем и необъяснимые проблемы с памятью.
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
News.ru: последние новости
Учёные рассказали, как общаться с кошками при помощи глаз Учёные рассказали, как общаться с кошками при помощи глаз Учёный раскрыл различия в мутациях коронавируса и вируса гриппа Учёный раскрыл различия в мутациях коронавируса и вируса гриппа Пользователи Facebook столкнулись со сбоем Пользователи Facebook столкнулись со сбоем
Комментарии 4
Наука и техника , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Найдены возможные мотив и орудие убийства Легкоступовой
Найдены возможные мотив и орудие убийства Легкоступовой
Присуждена Нобелевская премия мира
Присуждена Нобелевская премия мира
Костюшкин бросил вызов Нагиеву
Костюшкин бросил вызов Нагиеву
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение