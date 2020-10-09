В работе Facebook произошел сбой 

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в некоторых странах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Венгрии и Нидерландах. В России о незначительных сбоях в работе Facebook сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

По сведениям сервиса, основная часть пользователей (53%) жалуется на сбои в работе новостной ленты, 23% информируют о проблемах со входом в соцсеть. Еще 23% заявили о полном прекращении работы Facebook.