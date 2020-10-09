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В работе Facebook произошел сбой 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В работе Facebook произошел сбой
Фото: РИА Новости
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в некоторых странах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Венгрии и Нидерландах. В России о незначительных сбоях в работе Facebook сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.
По сведениям сервиса, основная часть пользователей (53%) жалуется на сбои в работе новостной ленты, 23% информируют о проблемах со входом в соцсеть. Еще 23% заявили о полном прекращении работы Facebook.
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