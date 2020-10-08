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Температура воздуха повлияла на обучаемость 

Популярная механика 40 минут назад
Температура воздуха повлияла на обучаемость
Фото: Pixabay
Команда американских учёных из Калифорнийского, Бостонского и Стэнфордского университетов выяснила, что на успеваемость школьников влияет температура воздуха.
Оказалось, что при определённой температуре ученики буквально «перегреваются» и перестают соображать
Учёные проанализировали данные об успеваемости детей в школах 58 стран, полученные с 2000 по 2015 годы. На первом этапе исследования учёные рассмотрели результаты тестов по математике, естественным наукам и чтению Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), которые за время исследования прошли более 144 миллионов школьников по всему миру.
На втором этапе рассматривались результаты экзаменов, которые ежегодно сдают ученики в США в рамках ежегодного национального тестирования по математике и английскому языку (ELA). Собранные данные сверили с показателями среднегодовой температуры и выяснили, что температура более 26,7 градусов Цельсия влияет на когнитивные способности, выносливость и рабочую память учащихся.
Каждый дополнительный жаркий день снижал результаты экзаменов ещё на 0,18%, в то время как прохладная погода на них никак не влияла. Особенно сильно это сказывалось на детях из бедных стран, где среднегодовая температура довольно высока, а в школах, как правило, нет даже систем вентиляции или, тем более, кондиционирования. В США снижение успеваемости также наблюдалось в основном среди бедных слоёв населения.
Для повышения качества образования и благополучия учеников важно следить за условиями в школах, считают учёные, так как повышение среднегодовой температуры, связанное с изменением климата в будущем, серьёзно повлияет на качество жизни населения. Впрочем, в рамках данной работы могут быть выявлены не все закономерности и для более точного результата нужны дополнительные исследования.
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Наука и техника , Образование
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