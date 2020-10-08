Место утечки на МКС заклеят скотчем

Подмосковный Центр управления полетами
попросил экипаж МКС "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла в "протекающем" отсеке модуля "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА
.
В промежуточной камере "Звезды", где выявлена утечка воздуха, имеется стыковочный узел, к которому причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс". "Дырка" между тем по-прежнему не найдена.
"Вот тот, по периметру, что ты прошел, стык [стыковочного агрегата], там, где мастикой замазано, надо уже без пузырей максимально заклеить скотчем", - попросил космонавта Ивана Вагнера специалист Центра.
Российский космонавт также продолжает завешивать "протекающий" отсек пакетами, которые должны помочь найти место утечки воздуха.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев
, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.