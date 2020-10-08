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Место утечки на МКС попытаются "максимально заклеить скотчем"

РИА Новости
27 минут назад
Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж МКС "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла в "протекающем" отсеке модуля "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Место утечки на МКС заклеят скотчем
Фото: РоскосмосРоскосмос
В промежуточной камере "Звезды", где выявлена утечка воздуха, имеется стыковочный узел, к которому причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс". "Дырка" между тем по-прежнему не найдена.
"Вот тот, по периметру, что ты прошел, стык [стыковочного агрегата], там, где мастикой замазано, надо уже без пузырей максимально заклеить скотчем", - попросил космонавта Ивана Вагнера специалист Центра.
Российский космонавт также продолжает завешивать "протекающий" отсек пакетами, которые должны помочь найти место утечки воздуха.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Наука и техника,Иван Вагнер,Кристофер Кэссиди,Анатолий Иванишин,Владимир Соловьев,ЦУП,NASA,
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