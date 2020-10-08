Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Опубликовано фото самых крупных объектов во Вселенной 

Ferra.ru 1 час назад
Опубликовано фото самых крупных объектов во Вселенной
Фото: Ferra.ru
В космических масштабах наша планета — крошечная. Да что уж там — Солнечную систему сложно назвать по-настоящему крупным объектом даже в рамках нашей галактики. Тем интереснее увидеть опубликованное фото, на котором изображены самые крупные объекты во Вселенной.
Ученые заявляют, что на сегодняшний день самым массивным объектом в космосе, известным науке, является скопление галактик. По сути, они представляют из себя множество галактик, связанных друг с другом гравитационными силами. При этом даже столь массивные объекты могут быть разделены на «маленькие» и «большие». Ко вторым относится скопление Пандоры, чья фотография и появилась в сети:
Данный массив отличается еще и тем, что галактики составляют не более 5% от общей массы скопления, в то время как 20% это горячий газ, а остальные 75% — темная материя. Еще из интересного можно отметить, что окрашенное синим свечение — это радиогало, так называемый крупный источник диффузного радиоизлучения.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Ferra.ru: последние новости
Российские космонавты вернулись к получению питьевой воды из урины Российские космонавты вернулись к получению питьевой воды из урины Эксперт рассказал, чем могут быть опасны для здоровья женские сумочки Эксперт рассказал, чем могут быть опасны для здоровья женские сумочки Собаки оказались неспособны отличить человеческое лицо от затылка Собаки оказались неспособны отличить человеческое лицо от затылка
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трамп верит Путину больше, чем разведке США»
«Трамп верит Путину больше, чем разведке США»
Лавров провел переговоры с главой МИД Армении
Лавров провел переговоры с главой МИД Армении
Названа задача России в Карабахе
Названа задача России в Карабахе
170 нарушений на Москве-реке выявили с начала года
170 нарушений на Москве-реке выявили с начала года