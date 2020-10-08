Опубликовано фото самых крупных объектов во Вселенной 

В космических масштабах наша планета — крошечная. Да что уж там — Солнечную систему сложно назвать по-настоящему крупным объектом даже в рамках нашей галактики. Тем интереснее увидеть опубликованное фото, на котором изображены самые крупные объекты во Вселенной.

Ученые заявляют, что на сегодняшний день самым массивным объектом в космосе, известным науке, является скопление галактик. По сути, они представляют из себя множество галактик, связанных друг с другом гравитационными силами. При этом даже столь массивные объекты могут быть разделены на «маленькие» и «большие». Ко вторым относится скопление Пандоры, чья фотография и появилась в сети:

Данный массив отличается еще и тем, что галактики составляют не более 5% от общей массы скопления, в то время как 20% это горячий газ, а остальные 75% — темная материя. Еще из интересного можно отметить, что окрашенное синим свечение — это радиогало, так называемый крупный источник диффузного радиоизлучения.