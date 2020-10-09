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Подержанные смартфоны Huawei подорожали 

Ferra.ru и ещё 6 2 часа назад
Подержанные смартфоны Huawei подорожали
Фото: Ferra.ru
Исследователи поделились отчётом по рынку подержанных смартфонов. Как оказалось, в период с июня по сентябрь стоимость б/у устройств Huawei с процессорами Kirin повысилась на 12%.
Это связывают с недавними санкциями США против компании. Из-за них Huawei стала испытывать трудности с изготовлением фирменных SoC Kirin.
Как пишет Gizmochina, подорожание подержанных смартфонов Huawei особенно любопытно выглядит на фоне удешевления б/у iPhone. По данным аналитиков, бывшие в употреблении устройства Huawei и Honor сейчас занимают 24% вторичного рынка. Примерно такая же доля у смартфонов Apple.
Самыми популярными моделям Huawei являются Mate 30 на 128 ГБ и Mate 30 Pro с таким же объёмом памяти. Цены на них на вторичном рынке выросли на 10%.
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Наука и техника , Соцсети , США
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