Подержанные смартфоны Huawei подорожали 

Исследователи поделились отчётом по рынку подержанных смартфонов. Как оказалось, в период с июня по сентябрь стоимость б/у устройств Huawei с процессорами Kirin повысилась на 12%.

Это связывают с недавними санкциями США против компании. Из-за них Huawei стала испытывать трудности с изготовлением фирменных SoC Kirin.

Как пишет Gizmochina, подорожание подержанных смартфонов Huawei особенно любопытно выглядит на фоне удешевления б/у iPhone. По данным аналитиков, бывшие в употреблении устройства Huawei и Honor сейчас занимают 24% вторичного рынка. Примерно такая же доля у смартфонов Apple.

Самыми популярными моделям Huawei являются Mate 30 на 128 ГБ и Mate 30 Pro с таким же объёмом памяти. Цены на них на вторичном рынке выросли на 10%.