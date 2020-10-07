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Российский космонавт рассказал о наличии «жизни на Марсе» 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Космонавт рассказал о наличии «жизни на Марсе»
Фото: pixabay
Олег Артемьев уточнил, что в настоящее время занесенные на Марс микроорганизмы эволюционируют.
Жизнь на Марсе уже существует. В этом уверен российский космонавт Олег Артемьев. Он заявил, что микроорганизмы были занесены на Красную планету после отправки туда автоматических станций и роверов.

«Вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса — как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили, и как бы они ни проходили карантин — все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы», — сказал он во время телемоста с Центральной Америкой, сообщают РИА Новости.

Артемьев добавил, что в настоящее время занесенная на Марс жизнь эволюционирует. Также космонавт напомнил, что на МКС проводился эксперимент, который доказал способность микроорганизмов выжить в открытом космосе.

«Поэтому когда человек ступит на Марс, то он, наверное, обнаружит какую-то жизнь, очень похожую на земную, но уже более приспособленную к условиям Марса», — уточнил Артемьев.

Напомним, что космонавт совершил два полета на борту МКС в 2014 и 2018 годах суммарной длительностью 366 суток. Также он выполнил три выхода в открытый космос.
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Наука и техника , Олег Артемьев , РИА Новости
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