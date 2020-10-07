Собаки неспособны отличить лицо от затылка

Венгерские и мексиканские учёные обнаружили, что собаки неспособны распознать человеческие лица. Мозг животных не отличает их от затылка.

Кратко об исследовании пишет издание «Известия». Учёные просканировали мозг 20 домашних собаках. Для этого животные неподвижно лежали внутри аппарата МРТ. Им демонстрировали четыре двухсекундных видео. На них были показаны либо лицо и затылок человека, либо морда и холка собаки. Учёные показали те же ролики и 30 людям, у которых тоже сканировали мозг.

Как показал эксперимент, у людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется, когда они смотрят на лицо человека или морду собаки. При взгляде на затылок или холку эти сети находятся в спокойном состоянии.