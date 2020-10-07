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Собаки оказались неспособны отличить человеческое лицо от затылка

Ferra.ru
1 час назад
Венгерские и мексиканские учёные обнаружили, что собаки неспособны распознать человеческие лица. Мозг животных не отличает их от затылка.
Собаки неспособны отличить лицо от затылка
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Кратко об исследовании пишет издание «Известия». Учёные просканировали мозг 20 домашних собаках. Для этого животные неподвижно лежали внутри аппарата МРТ. Им демонстрировали четыре двухсекундных видео. На них были показаны либо лицо и затылок человека, либо морда и холка собаки. Учёные показали те же ролики и 30 людям, у которых тоже сканировали мозг.
Как показал эксперимент, у людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется, когда они смотрят на лицо человека или морду собаки. При взгляде на затылок или холку эти сети находятся в спокойном состоянии.
У собак же картина была другая. Когда они смотрели на лица людей, ни одна область мозга не проявляла большей активности. То же самое было и при взгляде на затылки. А вот когда псы смотрели на морды других собак, некоторые части мозга у них активизировались.
Наука и техника,Наука,газета "Известия",
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