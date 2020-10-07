В Швейцарских Альпах нашли новый вид растений

Биологи обнаружили новый вид растений на пастбищах в регионе Швейцарских Альп. Он появился за последние 150 лет — после того, как на горной земле начали пасти скот.

Фото: Rie Shimizu-Inatsugi Rie Shimizu-Inatsugi

Считается, что для возникновения нового вида эволюции требуются тысячи лет. Но новый вид кресс-салата, растущий на альпийских лугах, возник всего за 150 лет. Произошло это после того, как лес превратили в пастбище.

Обычно считается, что появление нового вида происходит в течение длительного периода времени. Но, как показывает пример растения Cardamine insueta, эволюция может происходить довольно быстро. C. insueta, новый вид горького кресс-салата, впервые описанный в 1972 году, только недавно появился в Урнербодене, маленькой альпийской деревушке в центральной Швейцарии . Он развился за последние 150 лет из-за экологических изменений в окружающей среде, которые произошли после того, как местные жители превратили лес в пастбища.

C. insueta развилась из двух родительских видов со специфическими местообитаниями: в то время как Cardamine amara растет в реках и рядом с ними, C. rivularis обитает в слегка влажных местах. Преобразование землепользования из лесного в пастбищное привело к скрещиванию двух этих родственных видов. В результате получился новый вид, который живет в местах с сильными колебаниями уровня воды.

Чтобы понять, как вид реагирует на изменения в окружающей среде, ученые проанализировали растение с помощью высокопроизводительного секвенирования. Биологи обнаружили, что активность генов, ответственных за два родительских признака, была ключевой для выживания вида в новой среде обитания. Во-первых, C. insueta может клонировать себя через листья — он производит ростки на поверхности листьев, которые могут вырасти в новые растения. Эту способность к бесполому вегетативному размножению новый вид унаследовал от C. rivularis.