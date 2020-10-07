Исследование установило, что на коже человека COVID-19 может сохранять свою заразность до 9 часов подряд. Это почти в четыре раза дольше того, на что способен грипп. Это выяснили ученые из Университета префектуры Киото
в Японии
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В ходе лабораторных экспериментов специалисты протестировали кожу умерших людей, которая довольно часто применяется в хирургии при пересадках кожи. Выяснилось, что на этой поверхности коронавирус сохранялся вплоть до 9 часов.
Ученые полагают, что информация о жизнеспособности COVID-19 на коже будет положена в основу разработки новых методов профилактики контактного заражения. Это также демонстрирует, насколько важна гигиена рук и обработка других поверхностей.
До этого стабильность вируса SARS-CoV-2 на человеческой коже оставалась относительно неизвестной для науки. И вот сейчас исследователи сгенерировали модель безопасного воспроизводства этого вируса для клинических исследований. Она и показала, на что способен патоген.
Отмечается, что специалисты получили кожу умершего человека за 24 часа до проведения экспериментов. Это было сделано для того, чтобы избежать заражения здоровых добровольцев. Клетки кожи были смешаны с образцами COVID-19 и вируса гриппа, который тоже распространяется воздушно-капельным и контактным путем. Оказалось, что коронавирус на коже сохраняет жизнеспособность в течение 9 часов. Для гриппа этот срок не превышает примерно 2 часов, сообщается в журнале Clinical Infectious Diseases.